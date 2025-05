AstraZeneca:Trixeo a été approuvé avec un nouveau propulseur information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que son médicament Trixeo Aerosphere a été approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni avec un propulseur innovant de nouvelle génération avec un potentiel de réchauffement planétaire (PRG) proche de zéro.



Il s'agit du premier médicament administré par un inhalateur-doseur pressurisé (pMDI) approuvé avec le propulseur dont le PRG est inférieur de 99,9 % à celui des propulseurs utilisés dans les pMDI actuellement disponibles.



Trixeo avec le propulseur de nouvelle génération aura une faible empreinte carbone, comparable aux médicaments inhalés qui ne nécessitent pas de propergol.



Ruud Dobber, vice-président exécutif, unité commerciale Biopharmaceutiques, AstraZeneca, a déclaré : ' L'approbation par le Royaume-Uni de Trixeo Aerosphere avec le propergol de nouvelle génération est une première dans l'industrie et une étape majeure dans l'engagement d'AstraZeneca à faire passer notre portefeuille pMDI au propergol à un potentiel de réchauffement climatique proche de zéro'.



'En commençant par Trixeo, nous répondons aux besoins des patients et de l'environnement dans le domaine de maladies dévastatrices comme la BPCO, qui touche des centaines de millions de personnes et est l'une des principales causes de décès dans le monde' rajoute Ruud Dobber.





