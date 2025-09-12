AstraZeneca suspend un investissement de 270 millions de dollars en Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alistair Smout et Maggie Fick

AstraZeneca AZN.L , la plus grande entreprise, a suspendu un investissement prévu de 200 millions de livres (271,26 millions de dollars) dans son site de recherche de Cambridge, a déclaré un porte-parole, le dernier fabricant de médicaments à se retirer du Royaume-Uni.

La décision concernant l'investissement, qui devait créer 1 000 emplois, signifie qu'aucun des financements prévus par AstraZeneca - initialement annoncés en mars 2024 - n'est actuellement en cours.

En janvier, la société a abandonné son projet d'investir 450 millions de livres dans son usine de fabrication de vaccins dans le nord de l'Angleterre, invoquant une réduction de l'aide du gouvernement britannique.

Le fabricant américain de médicaments Merck & Co MRK.N a également déclaré cette semaine qu'il abandonnait un nouveau centre de recherche à Londres, citant l'environnement commercial difficile du Royaume-Uni.

Interrogé sur les spéculations concernant ses investissements pharmaceutiques à la suite de l'annonce de Merck, un porte-parole d'AstraZeneca, dont la capitalisation boursière est la plus importante du FTSE 100, a confirmé qu'elle mettrait en pause ses projets d'investissement à Cambridge, où se trouve l'un des principaux centres de sciences de la vie du Royaume-Uni.

"Nous réévaluons constamment les besoins d'investissement de notre entreprise et nous pouvons confirmer que notre expansion à Cambridge est suspendue. Nous n'avons pas d'autres commentaires à faire", a déclaré un porte-parole d'AstraZeneca.

(1 $ = 0,7373 livres)