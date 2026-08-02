AstraZeneca serait en pourparlers avec Bristol Myers Squibb au sujet d'un méga-accord de 400 milliards de dollars, selon le Financial Times

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Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca AZN.L étudierait la possibilité d'un accord de fusion avec son concurrent américain Bristol Myers Squibb

BMY.N , a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Cette opération pourrait donner naissance à l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars.

Les deux entreprises ont mené des discussions sur un éventuel rapprochement ces derniers mois, précise l'article, ajoutant qu'un accord pourrait se concrétiser prochainement, mais qu'il pourrait également être reporté ou tomber à l'eau.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. AstraZeneca a refusé de commenter, tandis que Bristol Myers n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

L’année dernière, AstraZeneca avait dévoilé ses projets d’une cotation directe aux États-Unis, dans le but de tirer parti des valorisations plus élevées du marché américain tout en restant cotée à Londres.

Le cours de l’action de la société a plus que quadruplé au cours des 14 années de mandat de Pascal Soriot à la tête de l’entreprise, survolant largement l’indice FTSE 100 et son principal concurrent britannique, GSK GSK.L .

Les résultats du deuxième trimestre publiés la semaine dernière ont montré que la forte demande de médicaments contre le cancer et les maladies rares continue de stimuler la croissance. Les traitements contre le cancer ont représenté environ 25 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025, soit près de la moitié du total, suivis par les traitements cardiovasculaires, rénaux et métaboliques, d’une valeur d’environ 12 milliards de dollars.

L'annonce de cette éventuelle opération intervient une douzaine d'années après qu'AstraZeneca a repoussé une tentative de rachat de la part de son rival américain Pfizer

PFE.N , plus important qu'elle.