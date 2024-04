Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca:s'attend à une forte hausse de la maladie rénale information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Une nouvelle analyse réalisée par AstraZeneca, IMPACT CKD, prévoit que jusqu'à 16,5 % de la population de huit pays souffrira d'une maladie rénale chronique (MRC) d'ici 2032, avec notamment une augmentation de 59,3 % au stade avancé.



Cette analyse sera présentée lors du Congrès mondial de néphrologie 2024 de l'ISN à Buenos Aires.



L'étude met en évidence une crise sanitaire mondiale urgente et croissante, avec de profondes implications économiques et environnementales.



IMPACT CKD est la première étude à examiner et à prévoir l'impact considérable et multidimensionnel de la maladie rénale chronique sur un horizon de dix ans dans huit pays : États-Unis, Brésil, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Chine et Australie.



L'étude estime que près de 125 millions de personnes dans ces pays souffriront d'une IRC avancée d'ici 2032, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à 2022.



Le coût économique du traitement de substitution rénale, y compris la dialyse et la transplantation, devrait atteindre environ 186 milliards de dollars, et les besoins en dialyse devraient augmenter de plus de 75 %.



' Chez AstraZeneca, nous nous engageons à travailler avec les décideurs politiques mondiaux pour réduire l'impact mondial de l'IRC en phase terminale et favoriser un diagnostic et un traitement plus précoces afin de ralentir ou d'arrêter la progression de la maladie' a déclaré Ruud Dobber, vice-président exécutif de l'unité commerciale BioPharmaceuticals d'AstraZeneca.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.37%