AstraZeneca: revue prioritaire pour Calquence aux USA

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que l'autorité américaine du médicament (FDA) avait accordé une revue prioritaire à son comprimé Calquence dans le traitement du lymphome à cellules du manteau, une forme rare de lymphome malin non-Hodgkinien.



Le groupe pharmaceutique précise que la décision de l'agence s'est basée sur les résultats d'une étude clinique de phase III ayant montré qu'un traitement à base de Calquence avait permis de réduire de 27% le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à une chimiothérapie classique.



Une 'revue prioritaire' signifie que la FDA a pour objectif de statuer sur une demande d'approbation en six mois environ, ce qui laisse entrevoir une possible homologation dans le courant du premier trimestre 2025.



Le lymphome à cellules du manteau, un cancer du sang qui affecte les lymphocytes B situés dans la 'zone du manteau' des ganglions lymphatiques, touche autour de 27.500 dans le monde, d'après AstraZeneca.



Calquence est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) qui se lie à la BTK et neutralisé son activité, avec un minimum d'interférence au niveau des autres cellules immunitaires,





