AstraZeneca: revue prioritaire aux USA pour Dato-DXd information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 09:29









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que l'autorité américaine du médicament (FDA) avait accordé une revue prioritaire à un traitement du cancer bronchique élaboré avec le japonais Daiichi Sankyo.



Il s'agit du datopotamab deruxtecan (Dato-DXd), un conjugués anticorps-médicament visant le cancer du poumon non à petites cellules présentant une mutation de l'EGFR, une maladie considérée comme difficile à traiter.



Ce type de cancer affecte entre 10% et 15% des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules aux Etats-Unis et en Europe, un pourcentage qui atteint 30% à 40% en Asie.



Une 'revue prioritaire' signifie que la FDA a pour objectif de statuer sur une demande d'approbation en six mois, contre 10 mois pour une revue standard. La décision de l'agence américaine est donc attendue le 12 juillet.



Selon AstraZeneca, le datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) est censé offrir aux patients une alternative efficace et mieux tolérée à la chimiothérapie conventionnelle.





