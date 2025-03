AstraZeneca: résultats prometteurs dans le cancer gastrique information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 10:41









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi qu'une association de son anticorps monoclonal Imfinzi et d'une chimiothérapie avaient montré des résultats positifs de phase III dans le traitement des cancers gastriques.



D'après le laboratoire, cette combinaison a permis une amélioration 'statistiquement significative et cliniquement pertinente' de la survie sans événement, c'est-à-dire l'absence de rechute, lors de la prise en charge des cancers de l'estomac et de de la jonction gastro-oesophagienne.



Avec près d'un million de nouveaux cas diagnostiqués chaque année, le cancer gastrique est le cinquième cancer le plus fréquent dans le monde.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 953,00 GBX LSE -0,62%