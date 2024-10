Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: résultats prometteurs d'Airsupra dans l'asthme information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que le Comité indépendant de surveillance des données a recommandé l'arrêt anticipé de l'essai BATURA Phase IIIb en raison de l'efficacité évidente d'Airsupra.



Ce médicament inhalé, combinant albuterol et budésonide, a montré une réduction significative du risque d'exacerbation sévère chez les patients asthmatiques légers ou intermittents comparé à l'albuterol seul.



Aucun nouveau problème de sécurité n'a été identifié.



Les résultats seront présentés lors de la réunion annuelle de l'ACAAI en octobre 2024.



Airsupra est déjà approuvé aux États-Unis pour réduire le risque d'exacerbations chez les adultes asthmatiques.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 683,00 GBX LSE -1,08%