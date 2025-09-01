AstraZeneca: résultats positifs de phase III dans l'hypertension réfractaire
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 11:36
Le groupe biopharmaceutique indique que son inhibiteur de l'aldostérone a en effet permis une réduction 'statistiquement significative et cliniquement pertinente' de la pression artérielle systolique dans l'hypertension difficile à contrôle, en comparaison d'un placebo à l'issue de 12 semaines de traitement.
Le baxdrostat administré en dose de 2 mg a ainsi fait baisser la pression artérielle systolique d'environ 16 mmHg (soit près de 10 mmHg de plus que le placebo), tout en se révélant globalement bien toléré et sans faire apparaître problème de sécurité inattendu.
Dans une note de réaction, les analystes d'UBS évoquent des conclusions 'qui tiennent la route', rappelant s'attendre avec une probabilité de l'ordre de 60% à ce que le baxdrostat génère à terme quelque quatre milliards de dollars de ventes annuelles dans la totalité de ses indications envisagées.
A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca avançait de 0,6% lundi matin alors que l'indice FTSE 100 progressait de 0,2%.
Ces données, dévoilées à l'occasion de la tenue du congrès annuels de la Société européenne de cardiologie (ESC), ont fait l'objet d'une publication concomitante dans la revue scientifique 'New England Journal of Medicine'.
Valeurs associées
|11 874,000 GBX
|LSE
|+0,71%
A lire aussi
-
Les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine s'en sont pris durement aux Etats-Unis et à l'Occident lundi lors d'un sommet réunissant une kyrielle de dirigeants eurasiatiques et censé promouvoir une autre gouvernance mondiale dans une époque troublée. ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Deutsche Bank a annoncé lundi être passé à un conseil d''achat' sur le titre Société Générale , contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 63 euros. Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Le groupe de services informatiques Atos Group annonce la nomination de quatre dirigeants de premier plan, dont Florin Rotar comme vice-président exécutif (EVP), directeur technologique (CTO) et membre de son comité exécutif. Dans ses nouvelles ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer