AstraZeneca: résultats positifs de phase III dans l'hypertension réfractaire information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 11:36









(Zonebourse.com) - AstraZeneca a fait état ce week-end de résultats positifs pour son baxdrostat dans le cadre d'une étude clinique de phase III dans l'hypertension réfractaire.



Le groupe biopharmaceutique indique que son inhibiteur de l'aldostérone a en effet permis une réduction 'statistiquement significative et cliniquement pertinente' de la pression artérielle systolique dans l'hypertension difficile à contrôle, en comparaison d'un placebo à l'issue de 12 semaines de traitement.



Le baxdrostat administré en dose de 2 mg a ainsi fait baisser la pression artérielle systolique d'environ 16 mmHg (soit près de 10 mmHg de plus que le placebo), tout en se révélant globalement bien toléré et sans faire apparaître problème de sécurité inattendu.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS évoquent des conclusions 'qui tiennent la route', rappelant s'attendre avec une probabilité de l'ordre de 60% à ce que le baxdrostat génère à terme quelque quatre milliards de dollars de ventes annuelles dans la totalité de ses indications envisagées.



A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca avançait de 0,6% lundi matin alors que l'indice FTSE 100 progressait de 0,2%.



Ces données, dévoilées à l'occasion de la tenue du congrès annuels de la Société européenne de cardiologie (ESC), ont fait l'objet d'une publication concomitante dans la revue scientifique 'New England Journal of Medicine'.







