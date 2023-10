Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: résultats positifs dans les cancers gastriques information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 14:37









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a fait état vendredi de résultats préliminaires positifs d'une étude clinique de phase III dans le traitement des cancers de l'estomac et de la jonction oeso-gastrique.



D'après ces données, son immunothérapie Imfinzi associée à une chimiothérapie a démontré une amélioration 'statistiquement significative et cliniquement pertinente' du taux de réponse pathologique complète (pCR) en comparaison d'une chimiothérapie seule.



Dans le bras Imfinzi, ce taux a atteint 19% contre 7% dans le groupe de contrôle.



AstraZeneca précise que l'essai a porté sur des patients atteints de cancers gastriques et de la jonction oeso-gastrique à des stades précoce ou avancés (stade II, III et IVA).



Ces résultats doivent être présentés aujourd'hui à l'occasion du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui s'ouvre aujourd'hui à Madrid.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.74%