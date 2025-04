AstraZeneca: résultats positifs dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 10:36









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a fait état mardi des résultats positifs d'une étude de phase III évaluant son anticorp-conjugué Enhertu dans le traitement du cancer du sein métastatique dit 'HER2+', la deuxième forme la plus courante de la maladie.



L'étude a montré qu'Enhertu avait permis d'améliorer de manière statistiquement significative et cliniquement pertinente la survie sans progression des patients traités en comparaison du traitement standard de première ligne.



AstraZeneca précise qu'il s'agit du premier essai clinique en plus de dix ans à montrer une efficacité supérieure au traitement de première intention dans cette indication.



Le cancer du sein 'HER2+' métastatique, une forme particulièrement agressive de la maladie qui se caractérise par une surexpression des récepteurs HER2, concerne entre 15% et 20% des sujets atteints d'un cancer du sein métastatique.





Valeurs associées ASTRAZENECA 10 111,000 GBX LSE -0,13%