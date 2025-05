AstraZeneca: résultats positifs dans le cancer de la vessie information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le traitement Imfinzi a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie sans maladie pour le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque dans l'essai de phase III POTOMAC.



Les patients ont vécu beaucoup plus longtemps sans récidive ou progression de la maladie à haut risque après un an de traitement par Imfinzi plus un traitement d'induction et d'entretien du bacille de Calmette-Guérin (BCG) par rapport au BCG seul.



Imfinzi est approuvé aux États-Unis et dans d'autres pays pour les patients atteints d'un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (MIBC) sur la base des résultats de l'essai de phase III NIAGARA. Ce traitement continue d'être étudié dans le cancer de la vessie à un stade précoce et avancé dans diverses combinaisons de traitements,



Maria De Santis, MD, chef de la section interdisciplinaire d'uro-oncologie à la Charité Universitätsmediz de Berlin, en Allemagne, et investigateur principal de l'essai POTOMAC, a déclaré : ' Ces données passionnantes montrent que l'ajout d'un an de durvalumab au traitement standard actuel prolonge considérablement la durée de vie des patients sans récidive ou progression de la maladie à haut risque'.





Valeurs associées ASTRAZENECA 10 184,000 GBX LSE +0,49%