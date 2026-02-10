 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AstraZeneca, résultats et objectifs
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 08:29

AstraZeneca a vu son chiffre d'affaires atteindre 58,739 milliards de dollars en 2025, en progression de 8%, à taux de change constants. L'activité du laboratoire suédo-britannique a été portée par l'Oncologie, le CVRM (Caradiovasculaire, Rénal et Métabolisme) et l'I&R (Immunologie et Respiratoire) et les Maladies rares.

Parallèlement, le bénéfice opérationnel ajusté a connu une hausse de 9%, et le bénéfice net ajusté par action s'est élevé à 9,16 dollars, en croissance de 11%.

Commentant cette publication, Pascal Soriot, le directeur-général du groupe, a indiqué : " en 2025, nous avons enregistré une solide performance commerciale dans l'ensemble de nos aires thérapeutiques ainsi qu'une excellente avancée de notre pipeline. Nous avons annoncé les résultats de 16 études de phase 3 positives au cours de l'année et disposons désormais de 16 médicaments "blockbusters". La dynamique au sein de notre entreprise se poursuit en 2026 et nous attendons avec impatience les résultats de plus de 20 lectures d'essais de phase 3 cette année. Nous avons plus de 100 études de phase 3 en cours, dont un nombre important et croissant d'essais portant sur nos technologies de rupture, qui ont le potentiel de révolutionner les résultats pour les patients et de soutenir notre croissance bien au-delà de 2030 ".

Pour 2026, le groupe vise une hausse de son chiffre d'affaires d'un pourcentage à un chiffre (allant de moyen à élevé, soit approximativement entre 5 et 9%) et un bénéfice ajusté par action qui devrait croître d'un faible pourcentage à deux chiffres, soit entre 10 et 13% environ.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
14 124,000 GBX LSE +1,70%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank