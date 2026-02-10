AstraZeneca, résultats et objectifs
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 08:29
Parallèlement, le bénéfice opérationnel ajusté a connu une hausse de 9%, et le bénéfice net ajusté par action s'est élevé à 9,16 dollars, en croissance de 11%.
Commentant cette publication, Pascal Soriot, le directeur-général du groupe, a indiqué : " en 2025, nous avons enregistré une solide performance commerciale dans l'ensemble de nos aires thérapeutiques ainsi qu'une excellente avancée de notre pipeline. Nous avons annoncé les résultats de 16 études de phase 3 positives au cours de l'année et disposons désormais de 16 médicaments "blockbusters". La dynamique au sein de notre entreprise se poursuit en 2026 et nous attendons avec impatience les résultats de plus de 20 lectures d'essais de phase 3 cette année. Nous avons plus de 100 études de phase 3 en cours, dont un nombre important et croissant d'essais portant sur nos technologies de rupture, qui ont le potentiel de révolutionner les résultats pour les patients et de soutenir notre croissance bien au-delà de 2030 ".
Pour 2026, le groupe vise une hausse de son chiffre d'affaires d'un pourcentage à un chiffre (allant de moyen à élevé, soit approximativement entre 5 et 9%) et un bénéfice ajusté par action qui devrait croître d'un faible pourcentage à deux chiffres, soit entre 10 et 13% environ.
Valeurs associées
|14 124,000 GBX
|LSE
|+1,70%
