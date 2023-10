Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: résultats encourageants pour Tagrisso information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé que les résultats d'un essai de phase III ont montré que Tagrisso (osimertinib) associé à une chimiothérapie avait démontré une amélioration de 42% de la survie sans progression (SSP) du système nerveux central (SNC), par rapport à Tagrisso seul chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique muté par le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFRm) et avec métastases cérébrales au départ.



Dans ce groupe de patients, le protocole Tagrisso + chimiothérapie a réduit le risque de progression de la maladie du SNC ou de décès de 42% par rapport à Tagrisso seul.



Après deux ans de suivi, 74% des patients traités par Tagrisso + chimiothérapie n'avaient pas connu de progression de la maladie du SNC ni de décès, contre 54% des patients traités par Tagrisso en monothérapie.



'Dans cet essai, l'ajout d'une chimiothérapie à l'osimertinib a conduit à une réponse complète et à la disparition de ces tumeurs cérébrales, chez plus de la moitié de ces patients', a commenté David Planchard, oncologue thoracique à l'Institut d'oncologie Gustave Roussy et chercheur principal de l'essai.





