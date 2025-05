AstraZeneca: résultats d'un essai pour l'asthme information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce des résultats statistiquement significatifs et cliniquement significatifs de l'essai de phase III BATURA. Cet essai apporte de nouvelles preuves de l'utilisation d'Airsupra comme traitement de référence pour le traitement de secours en cas de besoin dans le traitement de l'asthme.



L'essai BATURA a démontré que le traitement par Airsupra réduisait significativement le risque d'exacerbation sévère de 47 % par rapport à l'albutérol seul.



Les résultats complets sont publiés dans le New England Journal of Medicine et présentés à la conférence internationale ATS 2025.



Airsupra est le premier et le seul médicament anti-inflammatoire de secours approuvé aux États-Unis pour le traitement ou la prévention de la bronchoconstriction au besoin et pour réduire le risque d'exacerbations chez les personnes asthmatiques âgées de 18 ans et plus.



Craig LaForce, MD, directeur médical de North Carolina Clinical Research, a déclaré : ' Les résultats de l'essai Airsupra BATURA s'ajoutent à un large éventail de preuves sur la valeur de l'approche de secours anti-inflammatoire pour non seulement apporter un soulagement immédiat des symptômes, mais aussi réduire l'inflammation afin de prévenir de futures exacerbations plus graves chez les patients asthmatiques, quelle que soit leur gravité'.





