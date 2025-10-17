AstraZeneca réduit le risque de récidive dans le cancer de la vessie grâce à Imfinzi
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 14:56
AstraZeneca annonce que son traitement Imfinzi (durvalumab), ajouté pendant un an à la thérapie d'induction et de maintenance par le Bacillus Calmette-Guérin (BCG), a réduit de 32% le risque de récidive ou de décès chez des patients atteints d'un cancer de la vessie non invasif à haut risque, selon les résultats de l'essai de phase III POTOMAC.
Avec un suivi médian de plus de 5 ans, 87% des patients traités par le régime Imfinzi étaient vivants et sans maladie à deux ans, contre 82% dans le bras témoin. Aucun impact négatif sur la survie globale n'a été observé.
Maria De Santis, investigatrice principale, a souligné que cette combinaison permet à davantage de patients de rester sans récidive et d'éviter des interventions lourdes comme la cystectomie.
Selon Susan Galbraith, vice-présidente exécutive R&D Oncologie-Hématologie, ces résultats confirment le potentiel d'Imfinzi à transformer la prise en charge du cancer de la vessie à un stade précoce.
Valeurs associées
|12 546,000 GBX
|LSE
|-0,06%
A lire aussi
-
Donald Trump, qui affiche une complicité retrouvée avec Vladimir Poutine, a pressé vendredi Volodymyr Zelensky de cesser les hostilités, en restant sourd aux demandes de soutien militaire renforcé du président ukrainien. "La rencontre avec le président ukrainien ... Lire la suite
-
Peso sous pression, achats dans l'urgence, fuite vers le dollar-refuge : l'économie argentine traverse une période de forte fébrilité, malgré le soutien multimilliardaire des Etats-Unis, à quelques jours d'élections clef de mi-mandat pour le président ultralibéral ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, avait proposé de faire des concessions majeures pour apaiser les tensions entre les deux pays, alors que les Etats-Unis poursuivent leurs frappes contre des narcotrafiquants ... Lire la suite
-
L'une des plus grandes agences de notation a adressé un avertissement au nouveau gouvernement Lecornu en dégradant la note de la France vendredi, invoquant une incertitude "élevée" sur les finances publiques en dépit de la présentation d'un budget pour 2026. Moins ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer