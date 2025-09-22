AstraZeneca reçoit un feu vert du CHMP pour Tezspire dans la polypose nasale
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 09:45
Cette décision repose sur une étude de phase III qui a montré une réduction significative de la sévérité des polypes et de la congestion nasale, avec une quasi-élimination du recours à la chirurgie (98%) et une forte baisse de l'utilisation des corticoïdes systémiques (89%) par rapport au placebo.
Selon Oliver Pfaar, professeur à l'Université de Marburg et investigateur de l'étude, cette avancée représente 'une option thérapeutique importante apportant un soulagement rapide et durable'.
Le profil de tolérance est resté conforme aux données connues. Des demandes d'autorisation sont également en cours aux États-Unis, en Chine, au Japon et dans plusieurs autres pays. Tezspire est déjà approuvé pour l'asthme sévère dans plus de 60 pays.
Valeurs associées
|11 298,000 GBX
|LSE
|-0,05%
A lire aussi
-
La France et plusieurs autres pays doivent reconnaître lundi l'Etat de Palestine, tentant de mettre un peu plus la pression sur Israël à l'ouverture de la grand-messe annuelle de l'ONU à New York, qui sera dominée par la guerre à Gaza. Cette reconnaissance à la ... Lire la suite
-
Donald Trump a salué dimanche la mémoire de l'influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk, "un géant de sa génération", lors d'une cérémonie aux accents bibliques dans un stade archicomble en Arizona.
-
Après la guerre civile sanglante il y a 20 ans dans la région soudanaise du Darfour, le monde avait dit "plus jamais ça, mais ça recommence", a déploré dimanche le Haut commissaire de l'ONU aux réfugiés, dénonçant violences ethniques, viols et autres atrocités. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer