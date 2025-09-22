 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AstraZeneca reçoit un feu vert du CHMP pour Tezspire dans la polypose nasale
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 09:45

AstraZeneca annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments recommande l'approbation de Tezspire (tezepelumab) dans le traitement de la polypose naso-sinusienne chronique (CRSwNP) chez l'adulte.

Cette décision repose sur une étude de phase III qui a montré une réduction significative de la sévérité des polypes et de la congestion nasale, avec une quasi-élimination du recours à la chirurgie (98%) et une forte baisse de l'utilisation des corticoïdes systémiques (89%) par rapport au placebo.

Selon Oliver Pfaar, professeur à l'Université de Marburg et investigateur de l'étude, cette avancée représente 'une option thérapeutique importante apportant un soulagement rapide et durable'.

Le profil de tolérance est resté conforme aux données connues. Des demandes d'autorisation sont également en cours aux États-Unis, en Chine, au Japon et dans plusieurs autres pays. Tezspire est déjà approuvé pour l'asthme sévère dans plus de 60 pays.

