AstraZeneca: promesses d'Imfinzi dans les cancers gastriques

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans événement (EFS) avec un traitement périopératoire à base d'Imfinzi (durvalumab) combiné à la chimiothérapie FLOT, comparé à la chimiothérapie seule.



L'étude portait sur des patients atteints de cancers gastriques ou de la jonction gastro-oesophagienne résécables aux stades précoces à avancés localement (II à IVA).



'Plus des deux tiers des patients traités par un schéma périopératoire à base de durvalumab n'avaient pas connu de récidive ou restaient sans progression après deux ans. Cette nouvelle approche thérapeutique devrait devenir le nouveau standard de soins dans ce contexte', a commenté Yelena Y. Janjigian, MD, médecin-chef au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York et investigatrice principale de l'essai.



L'analyse intermédiaire a révélé une réduction de 29 % du risque de progression, récidive ou décès.



Ces résultats ont été présentés à l'ASCO 2025 et publiés dans le New England Journal of Medicine.





