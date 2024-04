Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: présente de nouvelles données à l'ECCMID information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 15:34









(CercleFinance.com) - AstraZeneca présentera de nouvelles données cliniques et scientifiques sur l'ensemble de son portefeuille de vaccins et de thérapies immunitaires lors du 34ième Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) à Barcelone, en Espagne, du 27 au 30 avril 2024.



' L'entreprise va présenter 19 résumés lors de l'événement qui mettront en évidence la nécessité continue de protéger les personnes à risque contre le fardeau accru des maladies infectieuses courantes et le rôle important des anticorps et des vaccins à action prolongée ' indique le groupe.



Des données seront présentées en particulier sur l'efficacité de Beyfortus (nirsevimab), un anticorps à action prolongée, dans la prévention des hospitalisations dues au virus respiratoire syncytial (VRS).



Des données seront également présentées sur le sipavibart, un anticorps expérimental à action prolongée pour la prévention de la COVID-19 chez les personnes immunodéprimées.



Iskra Reic, vice-président exécutif, Vaccins et immunothérapies, AstraZeneca, a déclaré : ' Nous sommes fiers de la différence que nos traitements préventifs font dans la réduction du fardeau des infections respiratoires, avec de nouvelles données réelles soulignant l'efficacité de notre anticorps à action prolongée Beyfortus dans la prévention des hospitalisations infantiles dues au VRS'.



'De plus, nos données fournissent des preuves que les personnes immunodéprimées continuent de faire face à un fardeau important et disproportionné de la COVID-19, ce qui souligne la nécessité d'une protection supplémentaire '.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.40%