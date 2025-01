AstraZeneca: première approbation pour le Dato-DXd aux USA information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que la FDA américaine avait autorisé la mise sur le marché du datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) pour ce qui concerne le traitement du cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs (HR+).



Le laboratoire pharmaceutique précise que le feu vert de l'agence sanitaire concerne le traitement du cancer du sein métastatique dit 'HER2 négatif' ayant précédemment fait l'objet d'un thérapie endocrinienne et d'une chimiothérapie.



Dans un communiqué, AstraZeneca souligne qu'il s'agit de la première approbation obtenue aux Etats-Unis pour ce conjugué anticorps-médicaments développé en collaboration avec le japonais Daiichi Sankyo.



D'après le groupe, l'autorisation de la FDA se base sur les résultats d'une étude de phase III ayant démontré que le produit avait permis une réduction de 37% du risque de progression de la maladie ou de décès en comparaison d'une chimiothérapie.



Cet anticorps-conjugué, qui sera mis sur le marché sous le nom commercial de Datroway, est le huitième des 20 nouveaux médicaments qu'AstraZeneca s'est donné comme objectif de lancer d'ici à 2030.



Suite à cette annonce, l'action AstraZeneca grappillait 0,2% lundi matin à la Bourse de Londres, portant à près de 13% son rebond amorcé depuis le plancher atteint en novembre dernier.



Le titre accuse encore un repli de l'ordre de 10% sur les six mois écoulés.





