AstraZeneca: nouvelle homologation pour Fasenra aux USA

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui l'homologation aux Etats-Unis de Fasenra en tant que traitement d'appoint de l'asthme sévère à éosinophile chez les enfants âgés de six à 11 ans.



Cette approbation par la FDA américaine fait suite au feu vert déjà accordé par l'agence sanitaire au médicament en 2017, mais chez les enfants de plus de 12 ans.



Fasenra est un anticorps monoclonal qui génère des cellules tueuses d'éosinophiles, des globules blancs que l'on retrouve chez la moitié des patients asthmatiques.



Fasenra se présente sous la forme d'une seringue préremplie pour injection sous-cutanée une fois toutes les quatre semaines pour les trois premières doses, puis une fois toutes les huit semaines ensuite.





