AstraZeneca: nouvelle homologation aux USA pour Fasenra

information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 11:01









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi l'homologation par la FDA américaine de Fasenra dans la granulomatose éosinophile avec polyangéïte chez l'adulte.



La granulomatose éosinophilique avec polyangéite est une inflammation des vaisseaux sanguins qui endommage les organes, souvent chez les patients présentant des antécédents d'asthme.



Elle se caractérise par une augmentation du nombre d'éosinophiles, un type de globules blancs faisant partie intégrante du système immunitaire, ce qui entraîne une inflammation de l'organisme.



Sans traitement, cette pathologie peut parfois s'avérer mortelle.



Déjà approuvé dans le traitement de l'asthme, Fasenra est un anticorps monoclonal qui recrute des cellules tueuses naturelles qui entraîne une déplétion directe, rapide et presque totale des éosinophiles.





