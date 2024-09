Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: nouvelle approbation pour Tagrisso aux USA information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 12:23









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que la FDA américaine avait approuvé l'utilisation de son Tagrisso pour le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) non-opérable de stade 3.



Le laboratoire pharmaceutique précise que l'avis de conformité de l'agence sanitaire américaine porte sur la forme de la maladie exprimant le gène du récepteur du facteur de croissance épidermique dit 'EGFRm'.



Il s'adresse aux patients porteurs d'une délétion dans l'exon 19 ou d'une mutation de substitution dans l'exon 21 dont la maladie n'a pas progressé suite à l'administration d'une radiochimiothérapie.



AstraZeneca souligne que l'approbation, qui fait suite à l'octroi d'une procédure de revue prioritaire, a été accordée à la lumière des résultats d'une étude clinique de phase III.



Dans cet essai, Tagrisso a permis de réduire le risque de progression de la maladie ou de décès de 84% par rapport à un placebo, avec une survie sans progression médiane qui a atteint 39,1 mois chez les patients traités par Tagrisso, contre 5,6 mois dans le groupe placebo.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 620,00 GBX LSE +0,47%