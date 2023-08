AstraZeneca: nouvelle approbation pour Lynparza au Japon information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 10:31

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que son Lynparza (olaparib) a été approuvé au Japon, lorsqu'il est associé à l'abiratérone et à la prednisolone, pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration avec mutation BRCA (BRCAm) et métastases à distance (mCRPC).



Cette approbation de l'autorité de santé nipponne s'appuie sur une analyse d'un sous-groupe dans le cadre d'un essai de phase III montrant que Lynparza plus abiratérone avait permis des améliorations très significatives sur le plan clinique à la fois de la survie sans progression radiographique (rPFS) et de la survie globale (SG) par rapport à l'abiratérone seule.



Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les hommes au Japon et la sixième cause de décès par cancer dans la région, rappelle le laboratoire.