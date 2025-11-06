AstraZeneca maintient ses prévisions grâce à des médicaments contre le cancer et les maladies cardiaques

Maintien des prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices pour l'ensemble de l'année

Le directeur financier est convaincu que l'impact de l'accord sur le prix des médicaments aux États-Unis peut être absorbé

Augmentation de 9% des ventes aux États-Unis et de 5% en Chine au troisième trimestre

AstraZeneca AZN.L a dépassé les attentes pour ses résultats du troisième trimestre jeudi, grâce aux ventes importantes de ses médicaments phares contre le cancer et les maladies cardiovasculaires, mais a déçu certains investisseurs en ne relevant pas ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le fabricant de médicaments anglo-suédois compte sur de nouveaux lancements, notamment un médicament contre la tension artérielle, pour compenser l'expiration des brevets de médicaments tels que le Farxiga, un traitement pour le diabète et le cœur, alors qu'il poursuit son objectif d'un chiffre d'affaires annuel de 80 milliards de dollars d'ici à 2030.

"La forte dynamique sous-jacente de nos activités au cours des neuf premiers mois de l'année nous permet de soutenir la croissance jusqu'en 2026 et nous met sur la bonne voie pour réaliser notre ambition pour 2030", a déclaré Pascal Soriot, directeur général, dans un communiqué.

Les actions de la société cotée la plus précieuse de Londres étaient en baisse de 0,6 % à 1031 GMT dans des échanges volatils, après avoir augmenté jusqu'à 1,4 % plus tôt dans la journée.

L'IMPACT DE L'ACCORD SUR LA FIXATION DES PRIX DES MÉDICAMENTS AUX ÉTATS-UNIS PEUT ÊTRE ABSORBÉ

AstraZeneca mise également sur l'expansion et un accord sur le prix des médicaments aux États-Unis , qui représentent plus de 40 % des ventes totales, pour atténuer les effets des tarifs d'importation.

Le mois dernier, le fabricant de médicaments a signé un accord visant à réduire les prix de certains de ses médicaments sur ordonnance aux États-Unis, après avoir dévoilé en juillet un plan d'investissement de 50 milliards de dollars . Il s'inscrira également à la Bourse de New York (NYSE afin d'avoir accès à un pool de capitaux plus important.

AstraZeneca n'a pas détaillé l'impact financier potentiel de l'accord sur les prix dans les résultats de jeudi, mais son directeur financier, Aradhana Sarin, a déclaré aux journalistes qu'il était confiant dans sa capacité à absorber l'impact.

Les fabricants mondiaux de médicaments ont promis des milliards de dollars pour stimuler la production aux États-Unis en réponse aux tensions commerciales.

PERSPECTIVES INCHANGÉES APRÈS LA PUBLICATION DE RÉSULTATS SUPÉRIEURS

Certains analystes, dont Barclays, s'attendaient à ce qu'AstraZeneca revoie à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année, mais le fabricant de médicaments a maintenu sa prévision d'une croissance à un chiffre de son chiffre d'affaires et d'une augmentation à deux chiffres de son bénéfice de base.

AstraZeneca a déclaré ne pas avoir relevé ses prévisions pour plusieurs raisons, notamment la pression exercée par la concurrence des médicaments génériques et l'augmentation des coûts. Les dépenses d'exploitation de base ont augmenté de 9 % pour atteindre 21,6 milliards de dollars au cours de la période de neuf mois se terminant en septembre, a déclaré la société.

Le bénéfice de base a augmenté de 12 % pour atteindre 2,38 dollars par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, et le chiffre d'affaires a augmenté de 10 % pour atteindre 15,19 milliards de dollars à taux de change constants.

Ces chiffres dépassent largement les attentes de 2,29 dollars par action pour le bénéfice et de 14,79 milliards de dollars pour les ventes, selon un sondage fourni par la société.

Les ventes aux États-Unis se sont élevées à 6,55 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 9 %, tandis que les revenus de la Chine, le deuxième marché d'AstraZeneca, ont augmenté de 5 % pour atteindre 1,76 milliard de dollars.

Les investisseurs ont examiné de près les performances d'AstraZeneca en Chine après que les autorités ont lancé une enquête sur ses activités dans ce pays et arrêté un cadre supérieur l'année dernière.