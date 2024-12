AstraZeneca: Lynparza prometteur en cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que les résultats actualisés d'un essai de phase III ont montré que Lynparza (olaparib) avait permis 'des améliorations durables et cliniquement significatives' de la survie globale (OS), de la survie sans maladie invasive (IDFS) et de la survie sans maladie à distance (DDFS) à six ans pour les patients atteints d'un cancer du sein précoce à haut risque avec mutation germinale du gène BRCA (gBRCAm) HER2-négatif.



Ces résultats ont été présentés aujourd'hui au San Antonio Breast Cancer Symposium 2024 (SABCS) et s'appuient sur les résultats primaires positifs publiés dans le New England Journal of Medicine.



Lors d'un suivi médian de 6,1 ans, Lynparza a réduit le risque de décès de 28 % (HR 0,72) et de récidive de cancer invasif ou de décès de 35 % (HR 0,65) par rapport au placebo.



Les bénéfices du Lynparza étaient constants dans tous les sous-groupes clés, y compris chez les patients atteints d'une maladie à haut risque et à récepteurs hormonaux positifs.







