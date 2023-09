Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: le titre porté par des résultats cliniques information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 10:33









(CercleFinance.com) - L'action AstraZeneca progresse vendredi à la Bourse de Zurich suite à la présentation de premiers résultats de phase III positifs pour son immunothérapie contre le cancer du sein, développée en collaboration avec le japonais Daiichi Sankyo.



Le titre progresse actuellement de 1,2%, signant l'une des plus fortes hausses de FTSE 100, alors que son indice sectoriel de référence en Europe, le STOXX Europe 600 Health Care, recule de 0,1%.



Selon AstraZeneca, l'étude clinique a montré que le datopotamab deruxtecan améliorait de manière 'statistiquement significative et cliniquement probante' la survie sans progression de la maladie des patients traités.



Cet essai portait sur des patients atteints d'un cancer du sein n'exprimant pas, ou faiblement, le biomarqueur HER2, soit plus de 65% des cas de cancer du sein.



Le laboratoire souligne que le deuxième critère principal, la survie globale des patients, a également montré une tendance à l'amélioration, mais que ces données n'étaient pas encore suffisamment affinées pour faire l'objet d'une publication.



Suite à ces résultats encourageants, AstraZeneca et Daiichi Sankyo disent désormais travailler avec les autorités sanitaires en vue de préparer un dossier de mise sur le marché de leur traitement commun.





