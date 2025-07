AstraZeneca: le titre monte, résultats positifs sur le gefurulimab information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 12:25









(Zonebourse.com) - AstraZeneca a fait part vendredi de résultats encourageants d'un essai clinique international de phase III consacré à la myasthénie grave généralisée (gMG), une maladie auto-immune rare et invalidante.



L'étude, menée à l'échelle sur 260 adultes atteints de gMG avec anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine (AChR+), a démontré que le gefurulimab, un médicament encore au stade expérimental développé par sa filiale de maladies rares Alexion, avait atteint tous ses objectifs principaux et secondaires.



A l'issue de 26 semaines, les patients traités ont présenté une amélioration statistiquement significative et cliniquement importante de leur capacité à accomplir les activités quotidiennes, comparé au groupe placebo.



Autre élément prometteur, le traitement a également permis une réduction notable de la sévérité de la maladie.



Le gefurulimab est un inhibiteur du complément C5 qui se distingue par sa forme d'administration sous-cutanée, une fois par semaine, que les patients peuvent s'auto-injecter, une option susceptible de faciliter considérablement la gestion de la maladie au quotidien.



La myasthénie grave généralisée est une maladie neuromusculaire chronique qui provoque une faiblesse musculaire sévère. Elle peut débuter par des symptômes légers comme une vision double, des paupières tombantes ou une difficulté à parler, mais peut évoluer vers des complications sérieuses : fatigue extrême, troubles de la déglutition, étouffement et même des insuffisances respiratoires.



Suite à ces résultats positifs, l'action AstraZeneca s'adjugeait plus de 2% jeudi matin à la Bourse de Londres, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice FTSE 100.





Valeurs associées ASTRAZENECA 10 887,000 GBX LSE +2,00%