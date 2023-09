AstraZeneca: le CHMP recommande l'approbation d'Enhertu information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 17:22

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne a recommandé l'approbation de l'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) en tant que monothérapie destinée à traiter les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé avec mutation activatrice de HER2, et nécessitant un traitement systémique après une chimiothérapie à base de platine avec ou sans immunothérapie.



Cet avis s'appuie sur les principaux résultats d'un essai ayant démontré un taux de réponse objective (ORR) confirmé de 49,0 %.



' Le cancer du poumon non à petites cellules mutant HER2 est une forme agressive de cancer du poumon qui touche souvent des patients plus jeunes et a un mauvais pronostic, avec des thérapies approuvées limitées. Cette étape importante reconnaît le besoin non satisfait dans l'Union européenne et, si il est approuvé, Enhertu fournira la première option de traitement ciblé pour ces patients ', a réagi Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.