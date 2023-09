Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: la FDA étend son approbation d'Enhertu information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi qu'une étude de phase III avait montré que Tagrisso améliorait de manière 'statistiquement significative' et 'cliniquement caractéristique' la survie des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules à un stade avancé.



D'après ces résultats, Tagrisso associé à une chimiothérapie a permis de réduire de 38% le risque de progression de la maladie ou de décès chez les patients présentant un cancer du poumon muté EGFR localement avancé ou métastatique.



Les données de l'étude montrent par ailleurs que les patients traités bénéficié d'une survie additionnelle sans progression médiane de 8,8 mois en comparaison du Tagrisso seul.



Si les données de l'essai sur la survie globale sont encore incomplètes, une tendance 'favorable' a pu être observée malgré l'absence de maturité, ajoute AstraZeneca.



AstraZeneca et son partenaire Daiichi Sankyo ont par ailleurs annoncé que leur datopotamab deruxtecan conjugué à Imfinzi avait démontré un taux de réponse de 77% avec chimiothérapie et de 50% sans chimiothérapie dans un essai de phase Ib.



Ces résultats ont été présentés à l'occasion du congrès de l'association internationale de l'étude sur le cancer du poumon (IASLC), qui se déroule actuellement à Singapour.





