AstraZeneca: la FDA étend son approbation d'Enhertu information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi que la FDA américaine avait approuvé son conjugué anticorps-médicament Enhertu dans une nouvelle indication ayant trait au cancer du sein.



Le groupe biopharmaceutique précise que le feu vert de l'autorité sanitaire concerne le traitement des patients atteints d'un cancer métastatique du sein à faible ou très faible expression du HER2 ayant vu leur maladie progresser malgré l'administration d'au moins une endocrinothérapie.



Dans un essai de phase III, il a été démontré qu'Enhertu permettait de réduire le risque de progression de la maladie ou de décès dans cette indication de 36% en comparaison d'une chimiothérapie .



La survie sans progression de la maladie médiane a quant à elle atteint 13,2 mois dans le groupe Enhertu, contre 8,1 mois chez les sujets ayant reçu une chimiothérapie



Enhertu - un conjugué anticorps-médicament spécifiquement conçu pour cibler HER2 commercialisé avec le japonais Daiichi Sankyo - était jusqu'ici approuvé dans les formes de cancer du sein HER2 positif inopérable ou métastatique.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 232,00 GBX LSE +0,47%