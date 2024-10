Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: la FDA approuve une demande sur l'Enhertu information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que la demande supplémentaire de licence biologique (sBLA) pour Enhertu a été acceptée avec révision prioritaire par la FDA afin de traiter le cancer du sein HER2-low ou HER2-ultralow non résécable ou métastatique.



Basée sur les résultats positifs de l'essai DESTINY-Breast06, cette révision pourrait permettre une commercialisation dès 2025.



Enhertu a montré une réduction de 37% du risque de progression de la maladie par rapport à la chimiothérapie.



La FDA a aussi accordé à Enhertu la désignation de thérapie révolutionnaire, soulignant son potentiel pour une utilisation plus large et précoce.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 645,00 GBX LSE +0,49%