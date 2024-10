Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: l'UE approuve un traitement avec Fasenra information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 10:33









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que l'Union européenne a approuvé le Fasenra (benralizumab) en traitement complémentaire pour les adultes atteints de granulomatose éosinophilique avec polyangéite (EGPA) récidivante ou réfractaire, une vasculite rare pouvant endommager plusieurs organes et être fatale sans traitement.



Cette décision fait suite aux résultats positifs de l'essai MANDARA de phase III, publié dans The New England Journal of Medicine, comparant le Fasenra au mépolizumab.



Près de 60 % des patients traités avec Fasenra ont atteint la rémission, avec 41 % ayant cessé les corticostéroïdes oraux (contre 26 % pour le groupe comparatif).



Bernhard Hellmich, investigateur principal, souligne l'importance de cette nouvelle option pour réduire les symptômes invalidants et la dépendance aux corticostéroïdes.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 544,00 GBX LSE -0,53%