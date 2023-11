AstraZeneca investit dans Cellectis

(AOF) - Cellectis a conclu avec AstraZeneca un accord de collaboration de recherche, un accord d'investissement portant sur une prise de participation initiale de 80 millions de dollars et un protocole d'accord portant sur un investissement additionnel éventuel de 140 millions de dollars. L'accord de collaboration vise à accélérer le développement de la prochaine génération de thérapies dans des domaines à fort besoins non satisfaits, notamment l'oncologie, l'immunologie et les maladies rares.

Selon les termes de l'accord de collaboration, AstraZeneca s'appuiera sur les technologies d'édition de gènes et les capacités de production de Cellectis pour concevoir de nouveaux produits candidats de thérapie cellulaire et génique. Dans ce cadre, 25 cibles génétiques ont été exclusivement réservées à AstraZeneca, à partir desquelles jusqu'à 10 produits candidats pourraient être explorés en vue de leur développement. AstraZeneca disposera d'une option pour une licence exclusive mondiale sur les produits candidats, à exercer avant le dépôt d'une demande d'autorisation de procéder aux essais cliniques.

Selon l'accord de collaboration, les coûts de recherche de Cellectis seront financés par AstraZeneca et Cellectis recevra un paiement initial de 25 millions de dollars. Cellectis est également éligible à recevoir un paiement d'option pour procéder aux essais cliniques et des paiements d'étapes liés au développement, règlementaires et commerciaux, d'un montant total compris entre 70 millions de dollars et 220 millions de dollars, pour chacun des 10 produits candidats, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes.

Comme condition à la signature de l'accord de collaboration, AstraZeneca a accepté de réaliser un investissement initial de 80 millions de dollars dans Cellectis en souscrivant 16 millions d'actions ordinaires, au prix de 5 dollars par action.

A l'issue du règlement-livraison des actions nouvelles (prévu le 6 novembre 2023), AstraZeneca détiendra environ 22% du capital de la société et 21% des droits de vote, aura le droit de proposer un censeur au conseil d'administration de Cellectis, et aura le droit de participer au prorata aux futures offres d'actions ou autres titres de capital de Cellectis.

En outre, le protocole d'accord prévoit qu'AstraZeneca réalisera le cas échéant un investissement additionnel de 140 millions de dollars dans Cellectis en souscrivant à deux catégories d'actions de préférence de Cellectis nouvellement créées : 10 millions d'actions de préférence "de catégorie A" et 18 millions d'actions de préférence "de catégorie B", dans chaque cas au prix de 5 dollars par action.

Le protocole d'accord n'est pas contraignant et l'investissement supplémentaire doit encore être confirmé par les deux parties à l'issue de la consultation du comité social et économique de Cellectis. Immédiatement après l'investissement additionnel, AstraZeneca détiendrait environ 44% du capital social et 30% des droits de vote de la société.

