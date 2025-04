AstraZeneca: interrompt un essai sur le cancer prostatique information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce l'arrêt de l'essai de phase III 'CAPItello-280' évaluant le Truqap (capivasertib) en association avec le docétaxel et l'hormonothérapie chez des patients atteints de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).



Cette décision fait suite à une recommandation du comité indépendant de surveillance des données, selon lequel le traitement ne devrait pas atteindre ses objectifs principaux de survie sans progression radiographique et de survie globale.



Le laboratoire fait tout de même savoir que Truqap a présenté un profil de sécurité conforme aux essais précédents.



La société accompagnera les investigateurs dans le suivi des patients et utilisera les données recueillies pour ses recherches futures.



Truqap reste évalué dans d'autres essais cliniques, notamment dans le cancer du sein.





