AstraZeneca: hausse du BPA 'core' trimestriel de 49%









(CercleFinance.com) - AstraZeneca publie un chiffre d'affaires total de 14,89 milliards de dollars au 4e trimestre 2024, en hausse de 24% en publié (+25% à change constant), avec un BPA de 0,97$ (+56% en publié, +71% à change constant) et un BPA 'core' de 2,09$ (+44% en publié, +49% à change constant).



Sur l'ensemble de l'exercice, AstraZeneca enregistre un CA total de 54 milliards de dollars en hausse de 18% (+21% à change constant), pour un BPA de 4,54$ (+18% en publié, +29% à change constant) et un BA 'core' de 8,21$ (13% en publié, +19% à change constant).



Pascal Soriot, directeur général d'AstraZeneca, se félicite d'une 'très bonne performance en 2024', et rapporte que le laboratoire a obtenu 'neuf résultats positifs dans des études de phase III à forte valeur ajoutée au cours de l'année, ce qui, combiné à une demande croissante pour nos médicaments dans toutes les régions clés, aidera à maintenir la dynamique de croissance en 2025'.



A ce titre, AstraZeneca anticipe pour 2025, une hausse de son chiffre d'affaires total 'd'un pourcentage élevé à un chiffre' et une hausse du BPA core 'd'un pourcentage faible à deux chiffres'.



A la suite de cette publication, le titre gagne près de 5% à Londres.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 670,00 GBX LSE +4,89%