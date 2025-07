AstraZeneca: feu vert pour un inhalateur anti-BPCO à faible impact climatique information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 15:46









(Zonebourse.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait émis un avis favorable en vue de la mise sur le marché de son inhalateur à faible impact climatique contre la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).



Le groupe pharmaceutique indique que le Trixeo Aerosphere - connu sous le nom de Breztri Aerosphere aux Etats-Unis, en Chine et au Japon - va ainsi devenir le premier médicament administré par inhalateur-doseur pressurisé (pMDI) utilisant un propulseur dont le potentiel de réchauffement global est réduit de 99,9 % par rapport aux produits existants.



Son empreinte carbone est ainsi comparable à celle des médicaments inhalés qui ne nécessitent pas de propulseur.



Suite au feu vert du CHMP, AstraZeneca envisage de démarrer la transition de l'approvisionnement de Trixeo à destination de l'Europe vers cette nouvelle version plus écologique.



Cette trithérapie comprend un corticostéroïde en inhalation, un antagoniste muscarinique à longue durée d'action ainsi qu'un agoniste bêta2-adrénergique à longue durée d'action pour aider à réduire l'inflammation des voies respiratoires et ainsi faciliter la respiration.



Le produit a été développé dans le cadre du partenariat conclu en 2022 avec Honeywell en vue de développer des traitements respiratoires plus durables.







