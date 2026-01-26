 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AstraZeneca et GSK accompagneront Keir Starmer en Chine pour renforcer la coopération économique
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 19:35

Le Premier ministre britannique Keir Starmer se rend cette semaine en Chine accompagné de dirigeants de grands groupes pharmaceutiques, dont Pascal Soriot (AstraZeneca) et Jonathan Symonds (GSK), selon des sources proches du dossier. Ce déplacement, dans un contexte de tensions croissantes entre Londres et Washington sous la présidence de Donald Trump, s'inscrit dans une volonté affichée de renforcer les liens commerciaux avec Pékin. Il fait écho à la visite récente du Premier ministre canadien Mark Carney, qui a lui aussi salué un rapprochement avec la Chine.

AstraZeneca, premier groupe coté de la Bourse de Londres, est solidement implanté dans le pays depuis plus de trente ans. Sous la direction de Pascal Soriot, l'entreprise y a investi plusieurs milliards de dollars, dont 2,5 milliards en mars dernier pour la création d'un centre de R&D à Pékin. Le laboratoire mise sur la rapidité d'exécution du marché chinois pour accélérer ses cycles de développement et ses essais cliniques. GSK, de son côté, affiche une présence plus discrète, mais a conclu un accord stratégique avec Hengrui Pharma en 2025 pour le développement conjoint de traitements dans les maladies respiratoires.

Le voyage pourrait marquer la relance du "UK-China CEO Council", un forum bilatéral réunissant des entreprises de premier plan, avec AstraZeneca en tête de file. Dans un secteur pharmaceutique mondial en pleine mutation, la Chine représente pour les groupes occidentaux non seulement un marché à fort potentiel, mais aussi une source croissante d'innovation, en particulier dans les biotechnologies. Ce déplacement confirme ainsi l'ancrage stratégique de la Chine dans la politique industrielle britannique, au moment où les équilibres diplomatiques traditionnels sont remis en question.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
13 753,000 GBX LSE +1,27%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank