AstraZeneca et GSK accompagneront Keir Starmer en Chine pour renforcer la coopération économique
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 19:35
AstraZeneca, premier groupe coté de la Bourse de Londres, est solidement implanté dans le pays depuis plus de trente ans. Sous la direction de Pascal Soriot, l'entreprise y a investi plusieurs milliards de dollars, dont 2,5 milliards en mars dernier pour la création d'un centre de R&D à Pékin. Le laboratoire mise sur la rapidité d'exécution du marché chinois pour accélérer ses cycles de développement et ses essais cliniques. GSK, de son côté, affiche une présence plus discrète, mais a conclu un accord stratégique avec Hengrui Pharma en 2025 pour le développement conjoint de traitements dans les maladies respiratoires.
Le voyage pourrait marquer la relance du "UK-China CEO Council", un forum bilatéral réunissant des entreprises de premier plan, avec AstraZeneca en tête de file. Dans un secteur pharmaceutique mondial en pleine mutation, la Chine représente pour les groupes occidentaux non seulement un marché à fort potentiel, mais aussi une source croissante d'innovation, en particulier dans les biotechnologies. Ce déplacement confirme ainsi l'ancrage stratégique de la Chine dans la politique industrielle britannique, au moment où les équilibres diplomatiques traditionnels sont remis en question.
Valeurs associées
|13 753,000 GBX
|LSE
|+1,27%
A lire aussi
-
"Mes enfants sont en sécurité avec moi": dans un café de Nuuk, la capitale groenlandaise, Lykke jette un regard attendri sur ses quatre fils et filles qui sirotent un chocolat chaud, en apparence insouciants des convulsions du monde. Depuis le retour de Donald ... Lire la suite
-
Des millions d'Américains affrontent lundi une vague de froid polaire qui aggrave les conséquences d'une tempête ayant causé la mort d'au moins 21 personnes et privé d'électricité plus de 800.000 foyers. Dans la région des Grands Lacs, dans le nord des Etats-Unis, ... Lire la suite
-
"Nous pouvons enfin dire: il n'y a plus d'otages à Gaza": Israël a rapatrié lundi le corps de Ran Gvili, le dernier d'entre eux, marquant la fin du long combat des familles dans une société traumatisée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023. Cet ... Lire la suite
-
Le paquebot Ubisoft va réduire la voilure en France: le géant des jeux vidéo compte supprimer "jusqu'à 200 postes" au sein de son siège, soit près de 5% de ses effectifs français, dans le cadre d'une vaste réorganisation visant à le relancer. Après de nombreuses ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer