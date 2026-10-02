AstraZeneca et Daiichi Sankyo s'associent à Summit pour tester une association de médicaments anticancéreux

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(Ajout d'un commentaire de la direction au point 2, et d'un commentaire d'analyste aux points 5 et 6)

Summit Therapeutics SMMT.O a annoncé vendredi un accord de collaboration clinique avec AstraZeneca

AZN.L et Daiichi Sankyo afin de tester leur médicament anticancéreux Datroway en association avec l'ivonescimab de Summit sur plusieurs types de tumeurs, notamment les cancers du poumon et du sein.

Voici plus de détails:

* Les sociétés ont indiqué qu’elles avaient l’intention de commencer par un essai de phase avancée visant à tester ces traitements en première intention dans le cancer du sein triple négatif

* « Cette collaboration marque une extension importante du programme de développement mondial de Summit vers le cancer du sein et ouvre la voie à d’autres indications liées aux tumeurs solides », a déclaré Maky Zanganeh, co-directrice générale de Summit Therapeutics

* Cet accord s’inscrit dans le prolongement de l’investissement de 2 milliards de dollars réalisé par AstraZeneca dans Summit en début de semaine, en vue d’une collaboration sur une série d’études visant à tester conjointement leurs traitements anticancéreux

* En vertu de ce nouvel accord, chaque entreprise apportera son médicament respectif et partagera les coûts des essais cliniques, tout en conservant les droits de développement et de commercialisation de ses propres médicaments

* « Cette annonce apporte davantage de précisions sur les intentions de la collaboration avec Summit », a déclaré James Gordon, analyste chez Barclays, ajoutant que le cancer du poumon constituait un atout évident pour l’ivonescimab et qu’il pourrait s’associer efficacement au portefeuille de produits d’AstraZeneca dans ce domaine

* « Bien que la collaboration débute officiellement par une étude de phase III sur le cancer du sein triple négatif en première intention, c’est dans le cancer du poumon non à petites cellules que nous voyons le plus grand potentiel », a déclaré M. Gordon