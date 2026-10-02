AstraZeneca et Daiichi Sankyo s'associent à Summit pour tester une association de médicaments anticancéreux

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AstraZeneca AZN.L et Daiichi Sankyo

4568.T ont conclu un accord de collaboration clinique avec Summit Therapeutics SMMT.O afin de tester leur médicament anticancéreux, le Datroway, en association avec l'ivonescimab de Summit, sur plusieurs types de tumeurs, notamment les cancers du poumon et du sein.

* Les entreprises ont annoncé vendredi leur intention de commencer par un essai de phase III dans le cancer du sein triple négatif en première ligne

* Cet accord s'inscrit dans le prolongement de l'investissement de 2 milliards de dollars réalisé par AstraZeneca dans Summit afin de collaborer à une série d'études visant à tester conjointement leurs traitements anticancéreux

* Aux termes de l'accord, chaque entreprise apportera son médicament respectif et partagera les coûts des essais, tout en conservant les droits de développement et de commercialisation de ses propres médicaments