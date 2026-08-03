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AstraZeneca et Bristol Myers Squibb discuteraient d'un mariage à près de 400 milliards de dollars
information fournie par AOF 03/08/2026 à 06:14
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(Zonebourse.com) - Selon le Financial Times, le laboratoire britannique et son rival américain négocient un rapprochement qui donnerait naissance au quatrième groupe pharmaceutique mondial. Un projet à haut risque politique et concurrentiel.

AstraZeneca discuterait depuis plusieurs mois d'une combinaison avec l'américain Bristol-Myers Squibb , rapporte le Financial Times. L'Agence Reuters a fait, par la suite, état d'informations concordantes, sans pouvoir déterminer si le projet est toujours d'actualité. L'opération, qui mêlerait vraisemblablement numéraire et titres, pourrait aboutir prochainement mais reste susceptible d'être retardée ou d'échouer. Le britannique AstraZeneca pèse 264 MdsUSD de capitalisation, tandis que l'américain Bristol-Myers Squibb est valorisé 133 MdsUSD.

La tentation américaine d'AstraZeneca

Un tel accord renforcerait l'ancrage américain du laboratoire, déjà à l'origine de près de la moitié de ses revenus. Il ravive aussi les craintes britanniques d'un basculement des fleurons nationaux vers les Etats-Unis, après la cotation directe d'AstraZeneca à New York en juin. Le patron du groupe, Pascal Soriot, affirmait pourtant la semaine dernière ne pas avoir "besoin d'une acquisition" pour atteindre son objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030.

Le rapprochement se heurterait à un double obstacle. Sur le plan concurrentiel, le fort recouvrement des portefeuilles en oncologie (l'Opdivo de Bristol face à l'Imfinzi d'AstraZeneca dans le cancer du poumon) pourrait, selon l'analyste Evan Seigerman (BMO Capital Markets) cité par le FT, réduire les chances d'un feu vert antitrust. Sur le plan politique, une possible redomiciliation d'AstraZeneca aux Etats-Unis promet un examen sensible des deux côtés de l'Atlantique.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/08/2026 à 06:14:00.

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