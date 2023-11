Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: essai non-concluant dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir qu'un essai de phase III (PACIFIC-2) portant sur Imfinzi (durvalumab) + chimioradiothérapie (CRT) n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de la survie sans progression (SSP) par rapport à la CRT seule, pour le traitement des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) de stade III non résécable.



Imfinzi, administré de manière séquentielle après un CRT à base de platine, constitue la norme de soins mondiale établie pour le traitement du CPNPC de stade III non résécable, sur la base des résultats d'un essai de phase III (PACIFIC).



' Bien que les résultats de l'essai PACIFIC-2 n'aient pas montré ce que nous espérions, le régime PACIFIC reste la norme de soins aux patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules non résécable de stade III. En tant que communauté, nous tirerons les enseignements de ces résultats pour faire progresser les recherches futures', a commenté Jeffrey D. Bradley, MD, vice-président de la protonthérapie et du développement technologique, Penn Medicine, Philadelphie et chercheur principal de l'essai.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.41%