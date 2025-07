AstraZeneca: essai de phase III mitigé pour l'anselamimab information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 08:44









(Zonebourse.com) - AstraZeneca fait savoir que l'anselamimab, son anticorps visant les dépôts amyloïdes, n'a pas atteint la significativité statistique sur le critère principal combinant mortalité toutes causes et hospitalisations cardiovasculaires dans la population globale d'une étude de phase III (CARES) chez des patients atteints d'amyloïdose AL (stades IIIa et IIIb).



Toutefois, une amélioration cliniquement très significative a été observée dans un sous-groupe prédéfini, notamment sur la survie et les hospitalisations cardiovasculaires, comparé au placebo.



Selon Marc Dunoyer, CEO d'Alexion, filiale d'AstraZeneca spécialisée dans les maladies rares qui a développé l'anselamimab, ces données ' soulignent le potentiel de l'anselamimab pour combler un besoin critique chez certains patients '.



Alexion poursuit l'analyse complète des résultats et prévoit de les partager prochainement avec les autorités de santé et lors d'un congrès médical.





Valeurs associées ASTRAZENECA 10 513,000 GBX LSE +0,16%