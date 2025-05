AstraZeneca: essai concluant pour Enhertu en cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir qu'un essai de phase III a montré que Enhertu (trastuzumab deruxtecan), suivi de paclitaxel, trastuzumab et pertuzumab (THP) avait permis une amélioration 'statistiquement significative et cliniquement pertinente' du taux de réponse complète pathologique (pCR) par rapport aux soins standard (doxorubicine et cyclophosphamide dose-denses suivis de THP [ddAC-THP]) chez des patientes présentant un cancer du sein HER2-positif localement avancé à un stade précoce et à haut risque.



Le laboratoire précise que le taux de réponse complète pathologique est défini comme l'absence de cellules cancéreuses invasives dans le tissu mammaire et les ganglions lymphatiques retirés après traitement.



L'objectif secondaire de survie sans événement (EFS) n'était pas mature au moment de l'analyse mais les données ont montré une tendance précoce favorable à Enhertu suivi de THP par rapport aux soins standard.



'Enhertu est déjà une option de traitement importante dans les stades métastatiques, et ces données ont le potentiel de permettre à ce médicament de se déplacer vers les premiers stades de la maladie où une guérison est possible', a commenté Susan Galbraith, vice-présidente exécutive, R&D oncologie et hématologie chez AstraZeneca.







Valeurs associées ASTRAZENECA 10 530,000 GBX LSE -1,59%