AstraZeneca: enquête en cours des autorités chinoises

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Leon Wang, vice-président exécutif international et président d'AstraZeneca China, va coopérer avec les autorités chinoises dans le cadre d'une enquête en cours.



'Nos activités en Chine se poursuivent sous la direction de l'actuel directeur général d'AstraZeneca China' indique la direction.



'Si on le lui demande, AstraZeneca coopérera pleinement à l'enquête' rajoute le groupe.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 200,00 GBX LSE -2,90%