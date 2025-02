AstraZeneca: Enhertu recommandé pour homologation dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 15:45









(CercleFinance.com) - L'Enhertu, un nouveau médicament développé par AstraZeneca en collaboration avec le japonais Daiichi Sankyo, a été recommandé en Europe par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP), ont annoncé vendredi les deux groupes.



La décision du CHMP doit ouvrir la voie à une prochaine homologation de cet anticorps conjugué pour ce qui concerne le traitement en monothérapie des patients atteints de cancers du sein métastatiques HER2-faible ou ultra-faible.



Il s'adresse à des individus ayant déjà reçu au moins une thérapie endocrinienne et ne pouvant pas être éligible à une nouvelle thérapie endocrinienne.



Un essai clinique de phase 3 a montré que l'Enhertu réduisait de 38%, par rapport à une chimiothérapie, le risque de décès ou de progression de la maladie.



La survie sans progression de la maladie médiane a atteint 13,2 mois, contre 8,1 mois dans le groupe chimiothérapie.





