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AstraZeneca en hausse après un investissement en capital de 2 milliards de dollars dans Summit Therapeutics
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 09:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** L'action AstraZeneca AZN.L affiche une hausse de 1,5% à 126,8 £

** La société réalise un investissement en capital de 2 milliards de dollars dans Summit Therapeutics par le biais d'actions privilégiées convertibles

** Cet investissement est convertible en actions ordinaires de Summit au prix de 18,36 dollars par action, ce qui représente une prime de 18,6% par rapport à son dernier cours de clôture

** Les analystes de Jefferies ont déclaré que l'investissement en capital d'AZN dans SMMT et l'accord mondial sur les essais cliniques constituaient des choix stratégiques judicieux, ouvrant clairement la voie à des associations PD-1xVEGF pour son portefeuille d'ADC en oncologie

** À la clôture d’hier, AZN affichait une baisse d’environ 9,5% depuis le début de l’année

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ASTRAZENECA
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SUMMIT THERAP
15,4800 USD NASDAQ -0,83%
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