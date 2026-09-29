AstraZeneca en hausse après un investissement en capital de 2 milliards de dollars dans Summit Therapeutics

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29 septembre - ** L'action AstraZeneca AZN.L affiche une hausse de 1,5% à 126,8 £

** La société réalise un investissement en capital de 2 milliards de dollars dans Summit Therapeutics par le biais d'actions privilégiées convertibles

** Cet investissement est convertible en actions ordinaires de Summit au prix de 18,36 dollars par action, ce qui représente une prime de 18,6% par rapport à son dernier cours de clôture

** Les analystes de Jefferies ont déclaré que l'investissement en capital d'AZN dans SMMT et l'accord mondial sur les essais cliniques constituaient des choix stratégiques judicieux, ouvrant clairement la voie à des associations PD-1xVEGF pour son portefeuille d'ADC en oncologie

** À la clôture d’hier, AZN affichait une baisse d’environ 9,5% depuis le début de l’année