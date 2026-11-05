AstraZeneca en hausse après l'annonce d'une offre de 10 milliards de dollars sur Rhythm, un laboratoire spécialisé dans les traitements contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 novembre - ** L'action AstraZeneca AZN.L progresse de 1,3 % à 14 208 pence
** AstraZeneca a fait une offre d'environ 10 milliards de dollars pour le laboratoire pharmaceutique Rhythm
RYTM.O , spécialisé dans le traitement de l'obésité, a rapporté Reuters, citant des sources proches du dossier
** AZN aurait proposé jusqu’à 134 dollars par action dans le cadre de cette proposition non contraignante, incluant des paiements liés à la réalisation d’étapes clés, précise le rapport
** Le titre a progressé d'environ 3 % depuis le début de l'année
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