 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 819,23
+0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AstraZeneca échoue sur le critère principal d'un essai de phase III
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 10:01

AstraZeneca annonce que l'essai clinique de phase III RESOLUTE portant sur le Fasenra (benralizumab) dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) n'a pas atteint la significativité statistique sur son critère principal, malgré une amélioration numérique observée.

Sharon Barr, vice-présidente exécutive R&D biopharmaceutique, rappelle que la BPCO reste une maladie complexe et mortelle, et souligne que l'entreprise 'continue à développer d'autres approches prometteuses pour répondre aux besoins non satisfaits des patients'.

Le profil de tolérance de Fasenra est resté conforme aux données connues. AstraZeneca prévoit d'analyser l'ensemble des résultats avant une diffusion à la communauté scientifique.

Fasenra est déjà approuvé dans plus de 80 pays pour l'asthme sévère à éosinophiles et dans plus de 60 pays pour la granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Le traitement est également en cours d'examen réglementaire pour le syndrome hyperéosinophilique.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
11 286,000 GBX LSE -0,53%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank