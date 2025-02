AstraZeneca: données positives dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi que son comprimé expérimental camizestrant avait donné des résultats positifs dans le cadre d'une étude clinique de phase III consacrée à une forme du cancer du sein difficile à traiter.



Le groupe biopharmaceutique indique que le camizestrant associé à l'un des trois inhibiteurs des CDK4/6 disponibles sur le marché (palbociclib, ribociclib ou abemaciclib) a permis une amélioration 'statistiquement significative' et 'cliniquement pertinente' de la survie sans progression de la maladie chez les patients traités.



L'essai portait sur 315 participants atteints d'un cancer avancé du sein HR-positif et HER2-négatif.



Pour Susan Galbraith, la responsable de la R&D en oncologie chez AstraZeneca, il s'agit de résultats 'impressionnants' ouvrant la voie à l'administration d'un nouveau traitement de première ligne chez les patients dont les tumeurs développent des mutations ESR1 lors de leur traitement.



A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca progressait de 0,5% suite à cette annonce.





